Corriere del Mezzogiorno: "Insigne non s'arrende: vuole la sfida al Camp Nou"

"Insigne non s'arrende: vuole la sfida al Camp Nou". Titola così in taglio centrale il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, che fa il punto sulle condizioni del capitano azzurro in vista dell'imminente impegno di Champions: "Lorenzo Insigne non ha un problema muscolare grave - si legge -. Lesione del tendine dell'adduttore, ha iniziato terapie e riposo assoluto. Lo staff fa di tutto per recuperarlo, il capitano vuole esserci al Camp Nou".