Corriere del Mezzogiorno: "Insigne stringe i denti per il Camp Nou"

"Insigne stringe i denti per il Camp Nou. La benedizione di Totti: 'Ha energia'". In taglio alto, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, riprende le parole dell'ex numero dieci della Roma, ieri in visita a Castel Volturno: "L'Italia tifa Napoli. Insigne? Ha energia". Per il capitano azzurro cresce l'ottimismo in vista della sfida di Champions: la terapia per risolvere l'infiammazione al tendine dell'adduttore della coscia sinistra dà speranze, ma l'ex Pescara resta a riposo. "Recuperata la forza mentale - si legge - adesso incrocia le dita: che anche quella fisica gli sia di supporto, così da partecipare dal vivo al sogno chiamato Champions".