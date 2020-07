Corriere del Mezzogiorno: "Insigne: vi racconto la stagione dei grandi rimpianti"

"Insigne: vi racconto la stagione dei grandi rimpianti". Così il Corriere del Mezzogiorno, in prima pagina, titola su uno degli uomini più rappresentativi del Napoli. E nel resto della titolazione si legge: "Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è raccontato in una intervista pubblicata oggi nelle pagine nazionali dello Sport. 'Siamo tutti dispiaciuti per come è andata con l’Atalanta ma sinceramente a guardare oggi la classifica i 15 punti di distanza tra noi e loro sono troppi'. Il Napoli ha pagato il deludente girone di andata: 'Sì, è il nostro più grande rimpianto'. Il capitano: 'L'ammutinamento fu un errore'".