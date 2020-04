Corriere del Mezzogiorno intervista Ciro Ferrara: "Il calcio può e deve aspettare"

L'Italia sta provando ad organizzare la ripartenza del calcio, ma sarà fondamentale non affrettare i tempi per non cadere nuovamente nella crisi. E' questo il pensiero di Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, la cui intervista viene riportata nell'apertura delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno: "Il calcio può e deve aspettare".