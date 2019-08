Il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina si sofferma anche sul calcio. In taglio basso, infatti, troviamo un'intervista a Claudio Pasqualin, operatore di mercato, che si sbilancia sulle manovre in entrata del Napoli: "James e Lozano saranno azzurri", il titolo della chiacchierata. "De Laurentiis - si legge ancora - vuole vincere, acquisterà campioni per il Napoli".