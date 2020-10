Corriere del Mezzogiorno: "Ispettori federali a Castel Volturno. Club sotto torchio"

vedi letture

Sul Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) c'è spazio per gli strascichi di Juventus-Napoli. "Ispettori federali a Castel Volturno. Club sotto torchio" scrive il quotidiano campano in prima pagina. Blitz degli ispettori della Procura federale a Castel Volturno. Sono arrivati in tre e si sono trattenuti nel centro tecnico di Castel Volturno per quasi quattro ore. Gli 007 della Procura hanno acquisito atti e documenti, relativi alla corrispondenza con la Asl, ma hanno ascoltato a lungo la versione del medico sociale e dei dirigenti.