Corriere del Mezzogiorno: "James blindato a Madrid. Napoli in attesa"

© foto di Mattia Verdorale

"James Rodriguez blindato a Madrid. Il Napoli resta in attesa del suo sì ma vira sul talento portoghese Leao". Questo il titolo in taglio alto con cui si apre l'odierna edizione del Corriere del Mezzogiorno sul mercato del Napoli dove il primo obiettivo rimane il colombiano del Real Madrid. James è conteso tra Napoli e Atletico Madrid con la squadra spagnola che sembra essere in vantaggio.