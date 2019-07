© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

In prima pagina, il Corriere del Mezzogiorno in taglio alto rivela: "James è già azzurro, ma solo nel presepe". Il riferimento è a James Rodriguez, che nei caratteristici presepi napoletani è già rappresentato con la maglia azzurra. Ma ancora non c'è l'accordo con il Real Madrid. Come si legge nell'articolo nelle pagine interne, prosegue la trattativa: si parla ancora di cifre tra le due squadre, l'accordo con il giocatore c'è da tempo.