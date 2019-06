"James? Regalo per Carlo". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Mendes è a Madrid, sta definendo il trasferimento di Joao Felix all’Atletico, poi la trattativa per James Rodriguez potrebbe entrare nelle fasi decisive. L’agente portoghese ha contatti costanti sia con il Napoli che con il Real Madrid, sta provando a convincere Florentino ad abbandonare la pretesa dell’obbligo di riscatto e a lavorare per l’accordo complessivo su cifre e formula.