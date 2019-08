"James si ferma,il Napoli no". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Il numero 10 del Real Madrid, inseguito per lungo tempo da Carlo Ancelotti, si è infortunato e ne avrà per un paio di settimane. Il Napoli ci proverà comunque fino alla fine del mercato, mentre aspetta di arrivare alle battute finali anche nella trattativa per Fernando Llorente, svincolato di lusso. Il mercato vivrà molto intensamente gli ultimi sette giorni, anche sul fronte delle uscite: Ounas verso il Nizza e Verdi attende gli sviluppi in entrata per capire il suo futuro.