Corriere del Mezzogiorno: "Juve-Napoli vietata ai nati in Campania"

Titolo a tutta pagina sul Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, in riferimento alla decisione della Juventus di non vendere biglietti ai tifosi nati in Campania: "Juve-Napoli vietata ai nati in Campania". Il comunicato della Juventus ha scatenato l'ira dei supporters azzurri: secondo i bianconeri è stata una decisione presa con la Questura, che ha però prontamente smentito. Tante le proteste, tra cui una class action da Milano: a più di 20 giorni dal match Juventus-Napoli è già infuocata.