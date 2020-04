Corriere del Mezzogiorno: "Koulibaly cuore d’oro: la maglia all’asta per la Pasqua ai bisognosi"

"Koulibaly cuore d’oro: la sua maglia all’asta per la Pasqua ai bisognosi". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica ad un'iniziativa benefica che vede protagonista il difensore del Napoli: "Ha messo in palio la divisa della sfida di Champions contro il Liverpool. Confezionate 500 spese per le famiglie. Donazioni anche in Senegal".