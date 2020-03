Corriere del Mezzogiorno: "Koulibaly: le offerte non mancano, ma serve quella 'forte'"

vedi letture

"Koulibaly verso il rientro. Le offerte non mancano, ma serve quella 'forte'": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola oggi. Il difensore senegalese verso il ritorno in campo ma nel frattempo tiene banco il discorso sul suo futuro. Out con l'Inter in Coppa, dovrebbe poi tornare in campionato. "Il Napoli vuole recuperarlo anche per acquisire forza in sede di mercato, due anni fa De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 106 milioni di euro del Manchester United, il Paris Saint Germain lo considera un potenziale erede di Thiago Silva in scadenza di contratto a giugno" scrive il quotidiano.