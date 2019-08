Corriere del Mezzogiorno: "Koulibaly , ritorno al centro"

"Koulibaly , ritorno al centro".Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli.La Juve che vira su De Ligt, un ottimo ingaggio da 4,5 milioni a stagione, Ancelotti in panchina, un progetto importante con la possibilità di giocare la Champions League, gli argomenti che hanno convinto Manolas ad accettare il Napoli sono tanti ma c’è uno che gli ha regalato il sorriso sin dalle prime schermaglie sulla trattativa: far coppia con Koulibaly. «Kalidou è un difensore forte, ha mostrato il suo valore dentro e fuori dal campo. Spero che possiamo trovarci bene insieme perché una squadra di livello inizia proprio dalla difesa», ha raccontato Manolas. Questa coppia sta per diventare realtà, nel pomeriggio Koulibaly torna al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno.