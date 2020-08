Corriere del Mezzogiorno: "La carica dei mille a Castel di Sangro: gol di Osimhen"

vedi letture

"La carica dei mille a Castel di Sangro: gol di Osimhen". Titola così in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno in riferimento al primo allenamento del Napoli svolto ieri: "Esauriti tutti i posti per seguire gli allenamenti, la valle invasa da migliaia di tifosi. È iniziato con l’entusiasmo previsto il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Applausi per i nuovi arrivati, Osimhen subito in gol. De Laurentiis già a bordo campo: una stupidaggine tenere gli stadi chiusi".