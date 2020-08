Corriere del Mezzogiorno: "La carica di Sticchi Damiani: 'Lecce, basta rimpianti'"

"La carica di Sticchi Damiani: 'Lecce, basta rimpianti'", così titola in taglio alto il Corriere del Mezzogiorno, edizione pugliese, stamane in edicola. "All’ultima giornata siamo in corsa per la salvezza ed è già un grande risultato, è difficilissimo da raggiungere per una neopromossa e per una squadra che viene dalla C, al termine di un campionato massacrante a causa dello stop per il Covid. Questo campionato, però, ha detto che il Lecce ha fatto bene. Dopo Udine ho chiesto a tutti di non voltarsi più indietro. Qualche rammarico c’è, come alcune scelte sfortunate del Var: ne sarebbe bastata una a nostro favore per affrontare quest’ultima gara di campionato in vantaggio rispetto al Genoa". Quindi testa alla sfida al Parma, con un occhio al risultato di Marassi.