Corriere del Mezzogiorno: "La tentazione di Gattuso si chiama Bakayoko"

Il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, parla di "tentazione Bakayoko" per Gattuso in vista della sfida di questo pomeriggio contro l'Atalanta: "Bakayoko scalpita - scrive il quotidiano - il ritiro forzato è stato prezioso per l'ex Chelsea: si è messo in linea con la condizione fisica dei compagni di squadra". Durante la rifinitura Gattuso ha provato diverse soluzioni, ma la tentazione di affidarsi al franco-ivoriano - pur sapendo che non ha i novanta minuti nelle gambe - è forte, per dare sostanza al 4-2-3-1. Lobotka è la prima alternativa, in questo momento Demme sembra un po' indietro nelle gerarchie.