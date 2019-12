Corriere del Mezzogiorno: "Le quattro anime dello spogliatoio"

"Le quattro anime dello spogliatoio". Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Ieri sera un gruppo di giocatori ha festeggiato il compleanno di Maksimovic. Se anche una cena programmata da qualche giorno diventa occasione di confronto sull’opportunità dell’evento (tutti invitati, sono andati in pochi), significa che il momento è delicato. Un dettaglio, certo. Ma significativo: lascia trasparire il clima pesante, alla vigilia del ritiro «forzato», imposto stavolta da Ancelotti, a cui poi non è seguito (per fortuna) un secondo ammutinamento. Il forfait di molti alla cena per il difensore serbo delinea in qualche modo gli «schieramenti» all’interno dello spogliatoio, dove coesistono più anime.