Si è conclusa con il lieto fine per i tifosi del Lecce la telenovela relativa a El Khouma Babacar, l'attaccante del Sassuolo che ha lasciato i neroverdi nelle ultime ore del mercato, accettando la proposta dei salentini. Il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi, nella sua sezione sportiva, sottolinea proprio il colpo in attacco della società giallorossa: "Ecco Babacar, il 9 fisico per sfondare". Serviva un attaccante centrale e quell'attaccante è arrivato: Babacar vuole il riscatto e dovrà trascinare il Lecce alla salvezza.