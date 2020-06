Corriere del Mezzogiorno: "Liverpool come Napoli. E per Milik spunta l'Atletico"

Doppio Napoli, quest'oggi, sul Corriere del Mezzogiorno. In prima pagina ci finisce una polemica, con il titolo: "Liverpool come Napoli. Ma la festa in piazza non scatena accuse. Il caso: tifosi nelle strade dopo la vittoria in Premier, ignorate le regole anti virus".

Nella sezione sportiva, invece, spazio al mercato: "Callejon resta fino alla fine. Asta Milik, spunta l'Atletico. Lo spagnolo firma il prolungamento per terminare la stagione. Rinnovi per Di Lorenzo e Mario Rui, si va verso l'intesa".