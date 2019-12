© foto di J.M.Colomo

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per sistemare il centrocampo, orfano di un regista che prima con Ancelotti forse non serviva ma ora, per il 4-3-3 di Gattuso, diventa fondamentale. L'obiettivo più caldo è Stanislav Lobotka, classe '94 del Celta Vigo. Il Corriere del Mezzogiorno dedica allo slovacco l'apertura delle sue pagine sportive: "Lobotka, l'uomo in più per il centrocampo. Il Napoli ora accelera".