Corriere del Mezzogiorno: "Lozano, asso Gattuso. Arriva Raiola per Milik-Bernardeschi"

"Lozano, l’asso di Gattuso. Arriva Raiola e tratta Milik-Bernardeschi" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola stamani. Spazio al mercato e al blitz di Mino Raiola nel ritiro del Napoli, ufficialmente per una visita di cortesia. Prove di affari con Bernardeschi al Napoli e Milik alla Juve. Le parti hanno approfondito quest’ipotesi, la prima scelta del Napoli per gli esterni offensivi è Boga, se dovesse arrivare insieme ad uno come Under o proprio Bernardeschi, per Lozano potrebbe aprirsi lo scenario del prestito.