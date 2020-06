Corriere del Mezzogiorno: "Milik bomber 'sospeso'. Pressing Juve ma il Napoli non fa sconti"

"Milik bomber 'sospeso'. Pressing della Juvema il Napoli non fa sconti" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) nella sua sezione sportiva odierna. Tiene banco il futuro del centravanti polacco. Quarantasette gol in 112 presenze, la media di uno ogni 132 minuti per Arek. Ora il contratto in scadenza nel 2021 e quel pressing della Juve che lo tenta. Il Napoli però non fa sconti. Il club azzurro chiede 50 milioni di euro, la Juventus finora si muove sull’ipotesi delle contropartite, si è discusso di profili come Bernardeschi, Romero, Rugani e Pellegrini ma finora De Laurentiis non ha aperto in maniera concreta ad una trattativa di questo tipo.