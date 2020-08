Corriere del Mezzogiorno: "Milik. Koulibaly e Allan, in ritiro con un piede fuori"

vedi letture

"Milik. Koulibaly e Allan, in ritiro con un piede fuori", si legge sul Corriere del Mezzogiorno.Il Napoli riparte ma, come tante altre squadre in questa anomala stagione, è bloccato dal mercato. De Laurentiis è concentrato sulle cessioni, dopo l’investimento Osimhen non si muoverà per eventuali nuovi acquisti senza aver monetizzato le partenze dei giocatori che con la maglia azzurra hanno partecipato ad un ciclo molto importante. Non c’è ancora l’accordo complessivo con l’Everton per Allan, il Manchester City prende tempo per Koulibaly, il rilancio a 70 milioni più bonus potrebbe arrivare ai primi di settembre. C’è poi il nodo Milik che attende ancora la Juventus nonostante Paratici si sia mosso già per altri profili: Dzeko in primis ma anche Benzema e Lacazette.