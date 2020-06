Corriere del Mezzogiorno: "Milik, l’altro bomber che fa felice il Napoli"

vedi letture

Sul Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) ampio risalto alla vittoria del Napoli in casa dell'Hellas Verona. "Milik, l’altro bomber che fa felice il Napoli" scrive il quotidiano nella sua edizione campana. Il Napoli vince sul campo del Verona per 2-0, ed è Milik (schierato al posto di Mertens) a staccare più in alto degli avversari e mettere a segno il primo gol per la squadra di Gattuso. Nel finale poi è Lozano a firmare il raddoppio.