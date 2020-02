vedi letture

Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, a Brescia per vedere di nuovo l'Europa"

"A Brescia per vedere di nuovo l'Europa: c'è il campionato nella testa di Gattuso": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) nel taglio alto della sua prima pagina odierna. Torna l'entusiasmo in casa partenopea. In un’ora terminati i biglietti per l’Inter. Gattuso: "Pensiamo soltanto al Brescia e non al Barcellona".