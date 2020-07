Corriere del Mezzogiorno: "Napoli accusa Roma: ignorato il protocollo sanitario"

"Gli azzurri accusano i giallorossi: ignorato il protocollo sanitario" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in prima pagina, quest'oggi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha notato la panchina 'piena' dei giocatori della Roma ed ha chiesto spiegazioni. Non ne ha ricevute dai dirigenti giallorossi, se non quella di una autocertificazione in cui il club si assumeva la responsabilità di seguire una propria linea. "È inaccettabile", ha spiegato.