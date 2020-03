Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, allenamenti e paure per una gara che non ci sarà"

"Allenamenti e paure per una gara che non ci sarà": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola stamattina. Il Napoli ancora una volta si è allenato per una partita (la sfida di Champions a Barcellona del 18 marzo) che con molta probabilità non si giocherà. L'UEFA però non ha ancora sospeso le competizioni europee, martedì dovrebbe arrivare l'annuncio. Oggi giornata di riposo per gli azzurri.