Corriere del Mezzogiorno: "Napoli con la Roma per il 5° posto, Gattuso vuole grinta"

Con un successo stasera contro la Roma, il Napoli volerebbe al quinto posto in classifica. Cambierebbe poco, visto che l'Atalanta resta imprendibile dopo lo scontro diretto vinto da Gasperini pochi giorni fa, ma per Rino Gattuso sarebbero tre punti utili specie per il morale. "Napoli con la Roma per il quinto posto. Gattuso vuole grinta", è il titolo riferito alla partita scelto dal Corriere del Mezzogiorno in apertura delle sue pagine sportive.