Corriere del Mezzogiorno: "Napoli crede nella giustizia. La Juve non si presenterà in giudizio"

vedi letture

"Il Napoli crede nella giustizia e la Juve non si presenterà in giudizio" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola stamani. Si parla ancora della battaglia tra Juve e Napoli. Il club azzurro lavora all'appello e vuole dimostrare la sua buonafede. La società di ADL aveva già organizzato la trasferta: il pullman già pronto a Castel Volturno, l'autista ad attendere il gruppo squadra a Torino, tamponi prenotati per domenica. Il Napoli crede nella giustizia e crede che alla fine riuscirà a spuntarla, ottenendo di rigiocare la partita. La Juventus non si presenterà a giudizio: Agnelli ha ribadito la posizione estranea al dibattimento durante l'Assemblea dei Soci di ieri.