Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, è il giorno di Llorente"

© foto di WilMan

"Ultimo colpo in attacco: è il giorno di Fernando Llorente". Così il Corriere del Mezzogiorno, nel taglio basso dell'edizione oggi in edicola, titola sul mercato del Napoli. All'interno maggior informazioni sulla trattativa che coinvolge l'ex Juventus: "Summit tra l’agente e il ds Giuntoli, pronto un biennale per lo spagnolo. Ounas al Nizza"