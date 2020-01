© foto di WilMan

"Gattuso vede solo viola 'Contano i 3 punti di oggi'. Il tecnico non vuole sentire parlare degli altri impegni e conferma Ospina: 'Meret non è ancora al meglio'. Demme e Lobotka in panchina, Fabian sarà il regista. Rrahmani fa le visite mediche ma arriverà a giugno". Questa la lunga titolazione interna del Corriere del Mezzogiorno che, nella pagina sportiva, presenta la sfida tra il Napoli e la Fiorentina in programma quest'oggi.