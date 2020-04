Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, gli anni 'd’oro' di Fabian Ruiz"

"Gli anni 'd’oro' di Fabian Ruiz": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola quest'oggi. Lo spagnolo ha festeggiato il compleanno a Napoli in quarantena, mentre il Real Madrid farebbe follie per lui. "Molti club importanti hanno chiesto di lui, in estate si vedrà, è un centrocampista che segnerà un’era", ha dichiarato il suo procuratore Alvaro Torres a Canal Sur Radio.