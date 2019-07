Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Icardi o James: caccia al bomber"

© foto di ManWil

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola in prima pagina pubblica, nel taglio alto, un aggiornamento sul mercato del Napoli: "Icardi o James: caccia al bomber" e poi una curiosità: "Mertens invece gioca ovunque: palleggia con il Super Santos". All'interno, in merito alle trattative imbastite per le punte, il quotidiano spiega: "Assalto ai separati in casa. De Laurentiis aspetta l’inizio del valzer delle punte: James «escluso» dalla rosa del Real, Icardi fuori dall’Inter. Nuovo pressing su Lozano".