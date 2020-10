Corriere del Mezzogiorno: "Napoli in bolla, tutti negativi. Risultato Juve sub iudice"

"Gli azzurri sono in 'bolla'. Giocatori tutti negativi e risultato Juve sub iudice": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in prima pagina, sulla vicenda Juventus-Napoli. Gli azzurri agli ordini di Rino Gattuso da ieri sono in isolamento-bolla, così come previsto da protocollo. Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della gara-fantasma di sabato scorso contro la Juve che resta sub iudice, ma il legale del club, Mattia Grassani, è pronto ad inviare la memoria difensiva.