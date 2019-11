Una partita fondamentale per le sorti del Napoli in Champions. Una vittoria potrebbe garantire il passaggio del turno con due giornate d’anticipo. "Napoli contro il Salisburgo, sfiorare il primato ora è di rigore" scrive il Corriere del Mezzogiorno. Koulibaly e Manolas alle prese con Haaland. Allan, infortunatosi con l’Atalanta, non sarà in campo.