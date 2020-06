Corriere del Mezzogiorno: "Napoli-Juve, Sarri vs Gattuso ma anche sfida tra medici Covid"

Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) c'è spazio per la finale di Coppa Italia di questa sera. "Napoli-Juve, Sarri vs Gattuso ma anche sfida tra medici Covid" scrive il quotidiano. La Coppa Italia in palio tra Napoli e Juventus (stasera allo stadio Olimpico) ha un sapore particolare: è il primo trofeo post Covid, per Sarri e Gattuso anche il primo della propria carriera in Italia. La marcia di avvicinamento degli allenatori è stata soft, complimenti dall’una e dall’altra parte. Ma Napoli-Juve è sempre la sfida tra grandi nemici.