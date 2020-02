Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Koulibaly compra un attico con vista sulla Tour Eiffel"

vedi letture

"Koulibaly compra un attico con vista sulla Tour Eiffel": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) a pagina 19. Stagione non semplice per Koulibaly, ora fermo per un problema alla coscia. Ieri indiscrezioni provenienti dalla Francia parlavano di un possibile trasferimento di KK al PSG: il difensore avrebbe già comprato un attico a Parigi. Non ci sarebbe però un nesso, stando a quanto fa sapere la SSC Napoli attraverso la radio ufficiale del club. Koulibaly ha infatti comprato anche una casa a Milano e investe spesso in beni immobili.