Da attaccante titolare a giocatore discusso e inserito in alcune trattative di mercato. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione in casa Napoli, analizzando l'estate difficile di Arek Milik. L'attaccante polacco, come riportato dal quotidiano, non è riuscito ancora a debuttare in campionato, complice un fastidioso dolore all’anca che lo sta tormentando. Sarà un inizio di stagione davvero complesso per il giocatore azzurro che dovrà riconquistare la fiducia di tutto l'ambiente.