Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, l’ottobre caldo inizia con la Juventus"

vedi letture

"Napoli, l’ottobre caldo inizia con la Juventus" scrive in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania). Partenza soft per gli azzurri ma alla terza c'è già il big match con la Juventus di Pirlo. Adl: "Sarà nel segno di Osimhen". Gattuso: "È una stagione difficile". In ritiro maglia per il ministro Costa, oggi arriva il cardinale Sepe.