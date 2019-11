© foto di Wilman

"Nessuna mediazione, De Laurentiis è per la linea dura. Il presidente prepara due azioni legali contro la squadra". Così il Corriere del Mezzogiorno, nelle pagine interne, titola quest'oggi sui problemi interni al Napoli, con il patron che non ha alcuna intenzione di far dietromarcia dopo le polemiche degli ultimi giorni. Giocatori da una parte, dirigenza dall'altra, con Ancelotti che prova a mediare.