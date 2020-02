vedi letture

Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Mertens: voglia di restare qui"

"Napoli, Mertens: voglia di restare qui. Lozano fuori dai radar": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania). Ci sono stati altri contatti tra De Laurentiis e Mertens, l’accordo non c’è sia sotto il profilo economico che riguardo alle garanzie sul progetto tecnico chieste dal belga ma c’è la disponibilità a raggiungerlo anche perché su Milik le parti sono distanti. Intanto Lozano, stella in Messico, che non giocava con Ancelotti e non gioca con Gattuso, viene difeso dai suoi concittadini. Lui: "Sono tranquillo".