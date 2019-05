Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, prezzi bassi o alti lo stadio è vuoto"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza una questione spinosa in casa Napoli, riguardante le polemiche per i prezzi del biglietto per assistere al match contro il Cagliari. In particolare, il quotidiano titola: "Stangata con il Cagliari, ma con prezzi bassi o alti lo stadio è sempre vuoto". Al di là dell'aumento del costo dei tagliandi, infatti, anche in precedenza si era registrato un calo degli spettatori. I numeri parlano di picchi negativi toccati in certe gare di campionato, come i 14.908 spettatori contro il Sassuolo, crisi che invece non si nota nelle grandi partite europee.

Mercato, vertice Insigne-Raiola. Napoli su Almendra - Si parla anche di calciomercato, con l'entourage di Mino Raiola che è a Napoli per valutare la situazione relativa a Lorenzo Insigne. In caso di qualificazione del Milan in Champions League, con i rossoneri che potrebbero puntare su Maurizio Sarri in panchina: in tal caso potrebbero esserci i presupposti per una trattativa con i rossoneri per arrivare al fantasista partenopeo. Si vedrà. Intanto, per il mercato in entrata, il nome nuovo è quello di Agustin Almendra, per il quale c'è da superare la concorrenza del Monaco.