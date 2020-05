Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, pronti via: l'Inter in Coppa Italia. In campionato trasferta a Verona il 23"

"Napoli, pronti via: l'Inter in Coppa Italia. In campionato trasferta a Verona il 23". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiornoz in riferimento ai partenopei in edicola stamani: "Il Napoli dovrà prepararsi per una ripartenza col botto, molto intensa, con la missione di puntare alla conquista di un trofeo in pochi giorni: il 13 o il 14 la semifinale di ritorno contro l’Inter (si riparte dalla vittoria per 1-0 a San Siro) e il 17 l’eventuale finale".