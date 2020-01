"Napoli, protesta per il caro Champions": così il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola. Il Napoli ha diffuso il prezzo dei biglietti di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions in programma martedì 25 febbraio ed è già polemica. Tifosi contro il prezzo dei biglietti per Napoli-Barcellona, 70 euro in curva e 250 in tribuna: "Assurdo".