"Ricorso in extremis per Ancelotti. Carlo ci prova ma Davide è pronto". Così il Corriere del Mezzogiorno, nella prima pagina odierna, titola sulle ultime novità in casa Napoli. Con l'esperto tecnico che saprà a breve se potrà guidare la propria squadra contro la Roma o se questo pomeriggio toccherà al figlio debuttare nelle vesti di primo allenatore. Il tutto in una corsa contro il tempo, visto che, come ricorda il giornale al suo interno, "Verdetto a tre ore dalla gara con la Roma".