Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, sei su sette. E ora il Barca"

Il Corriere del Mezzogiorno, in un box con foto in prima pagina, celebra il successo del Napoli nell'anticipo di ieri. E titola: "Sesta vittoria su sette partite. E ora il Barca. A Brescia cori razzisti sulle epidemie e i napoletani". Nella pagina interna sportiva, infine, troviamo come titolo: "La perla di Fabian vale l'Europa League. Sesta vittoria in 7 partite. Adesso il Barcellona e l'umore a mille".