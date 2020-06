Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, staffetta in attacco: a Verona c’è Milik"

"Gli azzurri ripartono in campionato. Staffetta in attacco: a Verona c’è Milik" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in prima pagina, parlando della sfida tra Verona e Napoli. Il Napoli a Verona con una maglia speciale: celebra Mertens, ma Gattuso è intenzionato a farlo partire dalla panchina. Al suo posto Milik, autore del rigore decisivo in Coppa Italia.