Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, tesoretto da 30 giocatori: ecco le cessioni-chiave"

"Nella cassaforte azzurra tesoretto da 30 giocatori: ecco le cessioni-chiave" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola quest'oggi. Il Napoli ha abbondanza in ogni reparto, considerando il rientro dai prestiti di Gaetano e Ounas l’organico è composto da trenta giocatori. Il Napoli ha 145 milioni di riserve. Dai vari Luperto, Malcuit, Hysaj e Ghoulam passando per Milik e Lozano: gli azzurri pianificano le cessioni per fare cassa.