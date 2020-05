Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Zielinski rinnova. Il Chelsea spinge per Mertens"

"Zielinski rinnova. Il Chelsea spinge per Dries Mertens" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) nella sua sezione sportiva a pagina 15. C'è spazio anche per il calciomercato azzurro: Gattuso vuole un Napoli competitivo, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne e Mertens rappresentano i punti-chiave per continuare il percorso interrotto dalla pandemia. Rinnovo vicino per Zielinski, tentazione inglese per Mertens.